A placa que proibia a entrada de petistas numa loja de toldos de Bonito (MS), ganhou repercussão nas redes sociais depois que o ator Paulo Betti apareceu diante do estabelecimento fazendo o gesto de “L”.

O empresário Marcos Rodrigo de Barros Beraldo, dono da Toldos Bom Tempo, afirmou que a placa foi colocada como brincadeira entre amigos. A mensagem dizia: “Proibido entrada de petista. Inclusive clientes”.

Segundo o empresário, a intenção não era provocar uma polêmica. Ele afirmou, porém, que é de direita e não apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.