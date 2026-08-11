O número de mortos após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nessa segunda-feira (10) subiu para 254. Mais de 570 pessoas ficaram feridas, segundo o balanço da Associação Colombiana de Cidades Capitais (Asocapitales).

Pereira, no departamento de Risaralda, concentra 60 mortes. Cali registra 15 vítimas, Quibdó tem oito e Manizales, quatro. As demais mortes ocorreram em outros municípios atingidos pelo tremor.

O terremoto foi registrado às 7h34 no horário local, com epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 103 quilômetros de profundidade. Pelo menos 86 edifícios desabaram e sete aeroportos tiveram as operações suspensas.