Candidato ao Governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) apresentou, na tarde desta segunda-feira (10), propostas para a área de segurança pública.

Os destaques do plano são a criação de um placar de segurança, com dados de resolução de crimes a cada três meses, e de uma agência estadual antifacção, que integraria órgãos estaduais e federais para combater organizações criminosas.

Questionado sobre metas específicas, Haddad se esquivou, dizendo apenas se comprometer com o aumento da taxa de esclarecimento de crimes ou a diminuição dos índices de letalidade policial, por exemplo.