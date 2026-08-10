O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira, 10, já deixou mais de 100 mortos e dezenas de feridos. Diante da gravidade da situação, o governo colombiano decretou estado de emergência nacional e mobilizou equipes de resgate para as áreas mais afetadas.

O epicentro do tremor foi registrado próximo ao município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, no oeste do país. O abalo sísmico foi sentido em praticamente todo o território colombiano e também em países vizinhos, como Equador e Panamá.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades, o número de mortos chegou a pelo menos 111, enquanto dezenas de pessoas continuam desaparecidas sob os escombros de edifícios que desabaram. As equipes de emergência seguem realizando buscas em várias cidades atingidas.