O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira, 10, já deixou mais de 100 mortos e dezenas de feridos. Diante da gravidade da situação, o governo colombiano decretou estado de emergência nacional e mobilizou equipes de resgate para as áreas mais afetadas.
O epicentro do tremor foi registrado próximo ao município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, no oeste do país. O abalo sísmico foi sentido em praticamente todo o território colombiano e também em países vizinhos, como Equador e Panamá.
De acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades, o número de mortos chegou a pelo menos 111, enquanto dezenas de pessoas continuam desaparecidas sob os escombros de edifícios que desabaram. As equipes de emergência seguem realizando buscas em várias cidades atingidas.
As cidades de Pereira, Cali, Manizales e Buenaventura estão entre as mais afetadas. O terremoto provocou o colapso de prédios, danos em hospitais, escolas e rodovias, além de interrupções nos serviços de energia e comunicação. Pelo menos seis aeroportos tiveram operações suspensas para inspeções de segurança.
O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que o governo concentra esforços no resgate das vítimas e no atendimento às famílias atingidas. Diversos países, entre eles o Brasil, manifestaram solidariedade e ofereceram apoio humanitário.
Segundo especialistas, este é o terremoto mais forte registrado na Colômbia neste século. Até o fim da tarde, mais de 20 réplicas já haviam sido contabilizadas, aumentando o temor de novos danos nas regiões afetadas.