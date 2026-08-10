Um carro de luxo da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa desde maio sob acusação de lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada de domingo (9), enquanto era dirigido pelo filho dela na zona leste de São Paulo.

O veículo é um Mercedes-Benz GLC 300, que pode custar cerca de R$ 500 mil.

A Polícia Militar recebeu alerta após o carro ser detectado na avenida Salim Farah Maluf, na altura do número 500, no Tatuapé, sentido centro. O carro dirigido por Giliard Vidal dos Santos foi interceptado, e a PM constatou que o veículo era alvo de mandado de busca e apreensão decorrente da Operação Vérnix, da Polícia Civil de São Paulo, que culminou na prisão de Deolane.