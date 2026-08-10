Os clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro aprovaram na tarde de segunda-feira (10) um conjunto de regras. Em reunião realizada em hotel no Rio de Janeiro, definiram a implantação imediata do pacote, que tem como principal objetivo dar maior fluência às partidas de futebol no Brasil.

Algumas das novas regras já estavam em vigor na última Copa do Mundo. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) havia estabelecido 2028 como prazo para a implantação delas, porém a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiram colocar em prática a maioria delas já a partir do próximo final de semana.

Uma das novidades é a retirada de um atleta de linha em caso de atendimento ao goleiro. Quando o arqueiro necessitar de atenção médica em campo, o técnico ou o capitão do time deverá indicar ao árbitro um jogador de linha que ficará fora da partida pelo período de um minuto.