Clubes aprovam adoção de novas regras contra cera no Brasileirão
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Os clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro aprovaram na tarde de segunda-feira (10) um conjunto de regras. Em reunião realizada em hotel no Rio de Janeiro, definiram a implantação imediata do pacote, que tem como principal objetivo dar maior fluência às partidas de futebol no Brasil.
Algumas das novas regras já estavam em vigor na última Copa do Mundo. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) havia estabelecido 2028 como prazo para a implantação delas, porém a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiram colocar em prática a maioria delas já a partir do próximo final de semana.
Uma das novidades é a retirada de um atleta de linha em caso de atendimento ao goleiro. Quando o arqueiro necessitar de atenção médica em campo, o técnico ou o capitão do time deverá indicar ao árbitro um jogador de linha que ficará fora da partida pelo período de um minuto.
Outras medidas contra a cera, como é conhecido o artifício usado para retardar o jogo, incluem um limite de cinco segundos para as batidas de tiro de meta. Haverá ainda um limite de dez segundos para o jogador substituído deixar o gramado.
De acordo com a CBF, as partidas da primeira divisão do Brasileiro realizadas até a parada da Copa do Mundo tiveram média de 52 minutos e 54 segundos, número distante da meta de 60 minutos definida pela Fifa. A confederação apresentou um estudo identificando a possibilidade de recuperar 6 minutos e 22 segundos com as novas regras e o impedimento semiautomático.
"A gente partiu de dados para entender onde estão as principais interrupções e o que podemos fazer para melhorar o jogo. O estudo mostra que existe espaço para recuperar mais de seis minutos de bola rolando por partida, e nosso trabalho é transformar esse diagnóstico em ações concretas", afirmou o diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes.
"Isso passa pela aplicação das novas regras, pela padronização dos critérios e pela capacitação dos árbitros, mas também depende da participação dos clubes e dos jogadores. O objetivo é ter um jogo mais fluido, com menos interrupções e mais futebol", acrescentou o dirigente.
Uma das mudanças não tem a ver com o tempo de bola rolando. O Brasileiro adotará agora o que ficou conhecido como "lei Vini Junior". Os jogadores que cobrirem a boca em discussões deverão ser punidos com cartão vermelho.
Confira a lista de novas regras do Campeonato Brasileiro
1. Oito segundos com a bola nas mãos
Goleiro que excede o limite entrega escanteio ao adversário.
2. Cinco segundos para arremesso lateral
Contagem começa assim que o jogador tem a bola em mãos.
3. Cinco segundos para cobrar tiro de meta
Árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, concederá escanteio ao adversário.
4. Dez segundos para deixar o campo em substituições
Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada.
5. Um minuto fora após atendimento
Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deverá permanecer fora por um minuto.
6. Após atendimento ao goleiro um jogador de linha fica fora por um minuto
Treinador ou capitão indica quem cumpre o minuto fora.
7. Somente o capitão fala com o árbitro
Um único interlocutor por equipe durante toda a partida.
8. Cobrir a boca em discussão: vermelho (Protocolo Vini Jr.)
Tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.
9. Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo
Passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão.
10. Checagem de VAR para escanteio concedido por engano (aprovada para 2027)
Revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti.