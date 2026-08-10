O presidente da Argentina, Javier Milei, manteve nos últimos dias em suas redes sociais mensagens ofensivas a Lula (PT) e, neste domingo (9), compartilhou um texto em que o petista é chamado de porco.

"O ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vêm diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista", afirmou em sua conta na rede social X o deputado republicano Carlos A. Giménez, em referência ao regime de seu país de origem. E completou: "Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco".

O mesmo deputado chegou a publicar uma montagem (neste caso, sem compartilhamento por Milei) de foto de Nicolás Maduro após ser capturado pelos EUA, com a imagem de Lula no lugar do ditador da Venezuela, e a legenda "o que o espera".