Ainda recém-formada, a enfermeira Vanessa Scarcella, 44, foi agredida por um paciente irritado com a fila de espera em um hospital público do litoral norte paulista. "Ele me segurou pelo crachá, me jogou no chão e me deu um chute na barriga. Eu tinha 21, 22 anos", conta.

Depois, num hospital privado da capital paulista, foi agredida por um colega de outra profissão. "Ele segurou o meu punho, apertou e me jogou no chão." Dois meses após denunciar, foi desligada. "As câmeras desapareceram no exato momento da agressão. Até hoje ninguém investigou."

Histórias como a de Vanessa deixaram de ser exceção para se tornar estatística oficial: sete em cada dez profissionais da enfermagem no estado de São Paulo relatam ter sofrido algum tipo de violência no ambiente de trabalho nos últimos 12 meses.