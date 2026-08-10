Briga por uma vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro alteraram pouco a tabela do campeonato.

Na ponta de cima, a única novidade foi a redução da vantagem do líder Palmeiras para o Flamengo de oito para seis pontos. E o Athletico-PR permanece em terceiro lugar, dois pontos atrás dos cariocas.

Na parte debaixo, os três últimos permanecem os mesmos: Vasco, Remo e Chapecoense. O que mudou foi o Grêmio ter deixado a zona de rebaixamento. Sua vaga agora é ocupada pelo Santos. Mas a disputa permanece tão parelha quanto a rodada anterior. A diferença do 12º colocado (o São Paulo) para o 19º (Remo) é de apenas quatro pontos.