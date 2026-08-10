Brasileirão mantém briga na zona de degola e mudanças no centrão
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Briga por uma vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro alteraram pouco a tabela do campeonato.
Na ponta de cima, a única novidade foi a redução da vantagem do líder Palmeiras para o Flamengo de oito para seis pontos. E o Athletico-PR permanece em terceiro lugar, dois pontos atrás dos cariocas.
Na parte debaixo, os três últimos permanecem os mesmos: Vasco, Remo e Chapecoense. O que mudou foi o Grêmio ter deixado a zona de rebaixamento. Sua vaga agora é ocupada pelo Santos. Mas a disputa permanece tão parelha quanto a rodada anterior. A diferença do 12º colocado (o São Paulo) para o 19º (Remo) é de apenas quatro pontos.
Veja abaixo a situação de cada um dos 20 times do Brasileiro pela ordem crescente:
Chapecoense (21 jogos)
Derrotada por 2 a 1 pelo Coritiba, no sábado, a equipe catarinense permanece na lanterna com apenas 10 pontos, 12 a menos que o Remo.
Próximo jogo: recebe o Bahia, no domingo (11h)
Remo (22 jogos)
Ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2 em casa, o time paraense não saiu da zona de rebaixamento, mas está a um ponto de sair da área de degola.
Próximo jogo: contra o Inter, segunda-feira (17), em Porto Alegre (20h)
Vasco (21 jogos)
O empate com o Bahia sem gols deixou o time na mesma colocação, agora só perdendo no critério de desempate para o Santos.
Próximos jogos: Recebe o Olimpia (PAR), pelas oitavas da Sul-Americana, na quinta-feira (13). No domingo, enfrenta o Santos, em casa, às 16h
Santos (21 jogos)
A derrota por 2 a 0, em casa, para o Athletico-PR fez o clube cair da 15ª para a 17ª posição. O que pode acalmar um pouco o coração santista é o fato de ter um jogo a menos que o Internacional.
Próximos jogos: quinta-feira recebe o Macará (Equador) pelas oitavas de final da Sul-Americana, às 19h. No domingo, encara o Vasco, no Rio (16h)
Inter (22 jogos)
Depois de tirar pontos do Flamengo e conseguir uma vaga nas quartas da Copa do Brasil na casa do Corinthians, o time colorado arrancou um empate com o Palmeiras, em São Paulo. Novamente vai passar a semana fora da zona de rebaixamento, mas sabendo que pode ser ultrapassado pelo Santos e pelo Vasco, que têm uma partida a menos.
Próximo jogo: segunda-feira (17), quando recebe o Remo (20h)
Mirassol (21 jogos)
A derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, fez o time cair apenas uma casa: é o 15º.
Próximos jogos: quinta-feira recebe a LDU no duelo de ida das oitavas da Libertadores. No domingo, recebe o Flamengo, às 18h30, pelo Brasileiro
Grêmio (21 jogos)
A vitória sobre o São Paulo, em casa - graças a duas defesas do goleiro Weverton no final -, fez os gremistas saltarem da 17ª para a 14ª colocação e ainda ganhar um respiro de três pontos sobre o Santos (o primeiro da zona de rebaixamento).
Próximo jogo: enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no domingo (16h)
Vitória (22 jogos)
A derrota para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, na noite de domingo, não foi surpreendente nem mesmo para o técnico Jair Ventura. Manteve-se com 26 pontos e em 13º.
Próximo jogo: pega o Botafogo, em Salvador, no domingo (18h30)
São Paulo (21 jogos)
Os paulistas contaram com a sorte depois de perder para o Grêmio por 2 a 1. Isso porque todos os rivais que poderiam ultrapassá-lo na tabela também foram derrotados. Segue em 12º com 26 pontos.
Próximos jogos: terça-feira, às 21h30, encara o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana. No sábado, às 21h, recebe o Coritiba, pelo Brasileiro
Atlético-MG (21 jogos)
Apesar do ponto conquistado diante do Remo, perdeu uma posição: é o 11º com 29 pontos.
Próximos jogos: quarta-feira, às 19h, enfrenta o Bragantino pelas oitavas de final da Sul-Americana, em Bragança Paulista. No domingo, às 16h, recebe o Grêmio, pelo Brasileiro
Coritiba (22 jogos)
Fez a lição de casa ao bater a Chapecoense por 2 a 1. Chegou aos 30 pontos e passou o Atlético-MG.
Próximo jogo: pega o São Paulo no sábado (21h), fora de casa
Botagofo (21 jogos)
O empate com o Fluminense fez o time chegar aos 30 pontos, mas cair uma casa: é o 9º.
Próximos jogos: quinta-feira, às 21h30), enfrenta o Cienciano (Peru), pelas oitavas de final da Sul-Americana, fora de casa. No domingo (16h): pega o Vitória, em Salvador, pelo Brasileiro
Bragantino (21 jogos)
A falha do goleiro Tiago Volpi no primeiro gol do Corinthians custou caro. Com 31 pontos, saiu da sexta para a oitava colocação (perdeu uma posição justamente para o alvinegro da capital).
Próximos jogos: quarta-feira (19h) recebe o Atlético-MG pelas oitavas de final da Sul-Americana. No sábado, às 18h30, vai a Curitiba enfrentar o Athletico, pelo Brasileiro
Corinthians (22 jogos)
Chegou aos 32 pontos ao derrotar o Bragantino por 2 a 0 e se aproximou do grupo que pode garantir uma vaga na Libertadores de 2027. Na sétima posição, está apenas um atrás do Cruzeiro, o quinto colocado.
Próximos jogos: quinta-feira (21h30) pega, fora de casa, o Rosario Central pelas oitavas da Libertadores. No domingo (19h30), recebe o Cruzeiro, pelo Brasileiro
Bahia (22 jogos)
Apesar do ponto conquistado diante do Vasco, passou da quinta para a sexta colocação, com 33 pontos, ao ser ultrapassado pelo Cruzeiro.
Próximo jogo: contra a Chapecoense, domingo (11h), em Chapecó (SC)
Cruzeiro (22 jogos)
O time mineiro fez 3 a 1 no Mirassol, em casa, e saltou duas casas: é o novo quinto colocado com 33 pontos, apenas dois atrás do Fluminense.
Próximos jogos: quarta-feira (21h30), recebe o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. No domingo (19h30), vai a São Paulo encarar o Corinthians, pelo Brasileiro
Fluminense (22 jogos)
Foi aos 35 pontos após empatar com o Botafogo, no sábado, e se manteve na quarta colocação, mas perdeu o Athletico de vista.
Próximos jogos: terça-feira (19h), recebe o argentino Independiente Rivadavia pelas oitavas da Libertadores. No sábado (16h30), recebe o Palmeiras, pelo Brasileiro
Athletico-PR (22 jogos)
Ganhar do Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, não fez o clube deixar a terceira colocação, mas abriu cinco de vantagem sobre o Fluminense e permanece na cola do Flamengo.
Próximo jogo: vai receber o Bragantino, no sábado (18h30), pelo Brasileiro
Flamengo (21 jogos)
Bater o Vitória por 2 a 0 fez o time ir aos 42 pontos e voltar a depender das próprias forças para alcançar o líder Palmeiras. Seis pontos atrás dos paulistas, tem um jogo a menos e ainda um confronto direto com o rival.
Próximos jogos: quarta-feira (21h30) vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro pelo duelo de ida das oitavas da Libertadores. No domingo, encara o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileiro (18h30)
Palmeiras (22 jogos)
Com o empate sem gols com o Inter, em casa, o alviverde paulista somou 48 pontos e ainda tem uma gordurinha sobre o rival Flamengo.
Próximos jogos: quarta-feira (19h), recebe o Cerro Porteño pela partida de ida das oitavas da Libertadores. No sábado (16h30), joga contra o Fluminense, no Maracanã