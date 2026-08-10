Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas pelo companheiro, em Osasco, na Grande São Paulo, no sábado (8), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Verônica Messias do Nascimento, 43, foi atacada por Aílton Ribeiro Dourado, 65, em uma rua no bairro do Veloso. A identidade do homem foi divulgada pela TV Globo.

O homem fugiu e é procurado pela polícia. A defesa não foi identificada pela reportagem.