Mulher é morta a facadas pelo companheiro, diz polícia
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Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas pelo companheiro, em Osasco, na Grande São Paulo, no sábado (8), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Verônica Messias do Nascimento, 43, foi atacada por Aílton Ribeiro Dourado, 65, em uma rua no bairro do Veloso. A identidade do homem foi divulgada pela TV Globo.
O homem fugiu e é procurado pela polícia. A defesa não foi identificada pela reportagem.
Após esfaqueá-la, o homem tentou atacar o filho da vítima, mas ele conseguiu escapar.
Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que encontraram a vítima caída na rua. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou socorro e tentou reanimá-la, sem sucesso, conforme a SSP.
Foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística).
O caso foi registrado como feminicídio e ameaça no 5º Distrito Policial de Osasco, que acionou o SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) do município.
Feminicídios em SP
Com 141 registros, os casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo chegaram ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2018. Na comparação com o mesmo período de 2025, a alta foi de 10%, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública.
As notificações levam em consideração o número de casos e não o número de vítimas, que pode ser maior caso haja mais de um óbito em uma mesma ocorrência —este dado de vítimas não foi divulgado. No geral, os homicídios dolosos de homens e mulheres apresentaram queda no mesmo período.