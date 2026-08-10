Motta declara apoio a Lula após partido rejeitar se unir a Flávio
| Tempo de leitura: 2 min
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira (10) que ele e seu partido na Paraíba vão apoiar a reeleição do presidente Lula (PT), após a sigla rejeitar uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e anunciar neutralidade na disputa ao Palácio do Planalto.
Em entrevista à imprensa, Motta afirmou que aguardava o desfecho das negociações no Republicanos para se posicionar a respeito do tema. Segundo ele, um quarto mandato de Lula converge com aquilo que a cúpula do partido no estado pensa ser "o melhor para o país".
A Paraíba é um estado com tradição petista, e Motta, que também é candidato à reeleição, pretende fazer campanha aliado ao atual presidente.
"O Republicanos, em nível nacional, declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional, quem entender ser a candidatura melhor para o país. E a tendência nossa, aqui na Paraíba, e isso já havia sido dito antes, é que caminhamos com o presidente Lula", disse o chefe da Câmara.
"Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição, e a nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão, de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição", completou.
Ele deu as declarações durante a posse da advogada Giovanna Mayer como desembargadora do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) da Paraíba.
Na Paraíba, Hugo Motta também articula para eleger o pai, Nabor Wanderley (Republicanos), que é prefeito de Patos (PB), a uma cadeira ao Senado na chapa do ex-governador João Azevedo (PSB). Eles esperam contar com o apoio de Lula, que recebeu 66,6% dos votos no estado em 2022, contra 33,4% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em dezembro do ano passado, Nabor Wanderley já havia divulgado nas redes sociais uma foto em que posa ao lado do presidente. Na época, petistas apostavam na conjuntura eleitoral para realinhar Motta ao governo.
A aliança deles com o PT da Paraíba chegou a ficar em risco após desentendimentos entre o chefe da Câmara e o governo na condução das votações.
Como mostrou a Folha de S. Paulo, esse cenário fez com que Motta fosse um dos grandes fiadores da neutralidade do Republicanos. A decisão foi oficializada em convenção nacional realizada na última terça (4), confirmando a tendência de isolamento de Flávio Bolsonaro.
Segundo o presidente da sigla, deputado federal Marcos Pereira (SP), 17 diretórios estaduais preferiram a neutralidade, 9 se posicionaram pela aliança nacional com o PL e somente 1 informou preferir caminhar com Lula. O partido não passou a lista de como cada representante estadual da legenda.