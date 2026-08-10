O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira (10) que ele e seu partido na Paraíba vão apoiar a reeleição do presidente Lula (PT), após a sigla rejeitar uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e anunciar neutralidade na disputa ao Palácio do Planalto.

Em entrevista à imprensa, Motta afirmou que aguardava o desfecho das negociações no Republicanos para se posicionar a respeito do tema. Segundo ele, um quarto mandato de Lula converge com aquilo que a cúpula do partido no estado pensa ser "o melhor para o país".

A Paraíba é um estado com tradição petista, e Motta, que também é candidato à reeleição, pretende fazer campanha aliado ao atual presidente.