João Fonseca vai partir para o Masters 1000 de Cincinatti (EUA) com lições aprendidas depois de perder pela segunda vez para o norte-americano Ben Shelton. E também tentando conseguir alcançar o objetivo de ser, pela primeira vez, um dos 20 melhores do mundo.

No domingo (9), o tenista carioca foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, em Montreal, por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6 (7-3)). Com o resultado, o brasileiro somou uma premiação de aproximadamente R$ 535 mil e 100 pontos.

A pontuação conquistada não será suficiente para virar top 20, mas ao menos deverá manter o tenista entre os 30 do mundo. Ele deve ser novamente cabeça de chave no próximo torneio, também em quadra dura, o Masters 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, a partir da semana que vem.