João Fonseca admite falhas e parte para Cincinatti
| Tempo de leitura: 2 min
João Fonseca vai partir para o Masters 1000 de Cincinatti (EUA) com lições aprendidas depois de perder pela segunda vez para o norte-americano Ben Shelton. E também tentando conseguir alcançar o objetivo de ser, pela primeira vez, um dos 20 melhores do mundo.
No domingo (9), o tenista carioca foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, em Montreal, por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6 (7-3)). Com o resultado, o brasileiro somou uma premiação de aproximadamente R$ 535 mil e 100 pontos.
A pontuação conquistada não será suficiente para virar top 20, mas ao menos deverá manter o tenista entre os 30 do mundo. Ele deve ser novamente cabeça de chave no próximo torneio, também em quadra dura, o Masters 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, a partir da semana que vem.
Melhor brasileiro do ranking (27º do mundo), Fonseca fez uma autocrítica e tranquilizou sobre a dor que sentiu no tornozelo direito durante o confronto contra Shelton. "Não foi nada sério. Foi algo do momento. Assustou, mas depois eu não senti mais nada", afirmou.
O brasileiro disse onde foi que não foi bem contra o americano.
"Eu sabia que devolver o saque dele seria difícil, mas eu tive minhas chances. Mas o que eu posso dizer? Eu joguei mal e tenho um trabalho para fazer. Eu não o pressionei muito e nos pontos importantes eu errei bastante. Então eu preciso trabalhar nisso", afirmou. Fonseca ganhou apenas 16 pontos nas vezes em que Shelton sacou.
"E não posso culpar o vento. O vento estava ruim para ambos. Eu perdi porque joguei mal e ele mereceu ganhar. Ele sacou bem e eu saquei mal", disse Fonseca.
Contra Shelton, Fonseca cometeu três duplas faltas e não acertou um ace. Teve ainda dois aproveitamentos abaixo da média: acertou 64% do primeiro serviço e ganhou 58% dos pontos nas vezes em que o primeiro serviço entrou.
Em Montreal, Fonseca começou na segunda rodada por ser cabeça de chave. Na estreia derrotou o grego Stefanos Tsitsipas (ex-número 3) e, na sequência, passou pelo norueguês Casper Rudd (ex-número 2), ambos por 2 sets a 0.
No tênis, a relevância dos torneios em ordem decrescente é: Grand Slam (são 4 no ano), ATP Finals (reúne os 8 melhores da temporada), Masters 1000 (são 9 na temporada), ATP 500 e ATP 250.