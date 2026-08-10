A Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, confirmou nesta segunda-feira (10) que os estudantes suspeitos de estuprar duas alunas de 14 anos da mesma turma foram afastados da escola por tempo indeterminado. A decisão foi da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a prefeitura, atendendo a um pedido das famílias das vítimas, as duas estudantes também foram transferidas de escola. Elas ainda não retornaram às aulas.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso, que está sob sigilo.