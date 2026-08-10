O presidenciável pelo PSD, Ronaldo Caiado, propôs, nesta segunda-feira (10), a criação de uma lei de terrorismo doméstico para enquadrar milícias e organizações criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ele também falou na criação de uma polícia com países vizinhos do Brasil para combater o crime e disse que vai convidar o promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo, para ser ministro de Segurança Pública.

Mais tarde, em conversa com empresários durante evento organizado pelo VIP Battistini, o candidato também afirmou que considera Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, como possível referência para a Fazenda.