Marco Antônio Heredia Viveros, 80, ex-marido de Maria da Penha, teve a prisão preventiva (sem prazo) mantida pela Justiça na tarde desta segunda-feira (10) após participar de audiência de custódia em Natal (RN).

Ele havia sido preso na cidade no domingo (9), dois dias após a Lei Maria da Penha completar 20 anos, por descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-esposa e das duas filhas. O requerimento do Ministério Público do Ceará foi cumprido pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O advogado Otacílio Guimarães de Paula, que há quatro anos atua na defesa do economista colombiano, disse nesta segunda-feira que pediu a revogação da prisão do acusado. "Desde 1983, Marco Heredia sempre disse a mesma coisa, que é inocente", afirmou o advogado em live do canal do YouTube Não Minta Pra Mim, apresentado por Ricardo Ventura.