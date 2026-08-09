R$165 MILHÕES
Veja o resultado do concurso 3042 da Mega-Sena
Por | da Folhapress
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A Caixa Econômica Federal sorteou às 11h deste domingo (9) o concurso 3042 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 164,9 milhões.
Os números revelados foram: 02 - 35 - 53 - 10 - 40 - 05.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.
As apostas podem ser feitas até as 22h da véspera nas lotéricas, no portal de loterias da Caixa e no aplicativo. Os bolões, por sua vez, podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do sorteio.