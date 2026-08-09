A Caixa Econômica Federal sorteou às 11h deste domingo (9) o concurso 3042 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 164,9 milhões.

Os números revelados foram: 02 - 35 - 53 - 10 - 40 - 05.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.