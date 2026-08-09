O ex-jogador Jadson foi preso neste sábado (8) por suspeita de violência doméstica contra a companheira no município de Cambé, no norte do estado do Paraná. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.

Segundo a Polícia Civil do estado, a prisão foi realizada em flagrante "pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar" em uma residência no bairro Jardim Tarobá. Revelado pelo Athletico Paranaense, Jadson é natural de Londrina, que fica a cerca de 15 quilômetros de Cambé.

A reportagem enviou mensagem para a agência que assessora o ex-atleta na noite de sábado, mas não houve manifestação até o momento. A reportagem também busca a defesa do investigado.