Em decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) formalizou a revogação da medida preventiva que proibia a comercialização e a realização de propaganda de medicamentos pela Shopee.

A medida é fruto da adaptação regulatória decorrente da entrada em vigor da Lei nº 15.357, de 20 de março de 2026, que passou a admitir a contratação de canais digitais e marketplaces por farmácias e drogarias regularmente licenciadas .

A mudança reflete a modernização das diretrizes sanitárias diante da expansão do comércio eletrônico no Brasil e da necessidade de integração entre a capilaridade logística das grandes plataformas digitais e o rigor técnico exigido do comércio farmacêutico tradicional.