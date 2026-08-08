O Superior Tribunal Militar (STM) determinou, na quarta-feira (5), a perda da patente de um segundo-tenente reformado do Exército acusado de transmitir intencionalmente o HIV a duas mulheres.

Segundo o Ministério Público Militar (MPM), o militar omitiu das ex-companheiras que vivia com o vírus e utilizou sua condição de integrante do Exército para transmitir confiança. Conforme a acusação, ele afirmava às mulheres que realizava exames periódicos de saúde.

O plenário do STM acompanhou o voto do relator, ministro José Barroso Filho, e considerou que a conduta violou princípios éticos e morais da instituição, além de comprometer o decoro da classe e a imagem do Exército.