09 de agosto de 2026
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CONDENAÇÃO

Tenente perde patente por transmitir HIV de propósito

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Segundo o Ministério Público Militar (MPM), o militar omitiu das ex-companheiras que vivia com o vírus.
Segundo o Ministério Público Militar (MPM), o militar omitiu das ex-companheiras que vivia com o vírus.

O Superior Tribunal Militar (STM) determinou, na quarta-feira (5), a perda da patente de um segundo-tenente reformado do Exército acusado de transmitir intencionalmente o HIV a duas mulheres.

Segundo o Ministério Público Militar (MPM), o militar omitiu das ex-companheiras que vivia com o vírus e utilizou sua condição de integrante do Exército para transmitir confiança. Conforme a acusação, ele afirmava às mulheres que realizava exames periódicos de saúde.

O plenário do STM acompanhou o voto do relator, ministro José Barroso Filho, e considerou que a conduta violou princípios éticos e morais da instituição, além de comprometer o decoro da classe e a imagem do Exército.

A defesa alegou que os fatos pertenciam à vida privada do militar e não tinham relação com suas funções na corporação.

Além da decisão na Justiça Militar, o segundo-tenente reformado foi condenado pela Justiça comum a seis anos de prisão por lesão corporal gravíssima.

Com informações do SBT News e da Agência Brasil.

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