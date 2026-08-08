Quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero na manhã deste sábado (8), na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são o piloto Alessandro Rocha e três turistas colombianas da mesma família: Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique.

A aeronave, um Robinson R44 de prefixo PP-MFS, da empresa Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos (VRP), caiu em uma área de mata íngreme e de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro ocupantes morreram carbonizados.

Os bombeiros foram acionados às 11h11. Cerca de 40 militares, 11 viaturas e equipes de quatro unidades operacionais participaram da ocorrência. O Grupamento de Operações Aéreas localizou os destroços.