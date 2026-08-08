Quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero na manhã deste sábado (8), na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são o piloto Alessandro Rocha e três turistas colombianas da mesma família: Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique.
A aeronave, um Robinson R44 de prefixo PP-MFS, da empresa Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos (VRP), caiu em uma área de mata íngreme e de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro ocupantes morreram carbonizados.
Os bombeiros foram acionados às 11h11. Cerca de 40 militares, 11 viaturas e equipes de quatro unidades operacionais participaram da ocorrência. O Grupamento de Operações Aéreas localizou os destroços.
A queda provocou um incêndio na mata após a explosão do combustível da aeronave. Equipes especializadas controlaram as chamas.
O acesso ao local é considerado o principal desafio da operação, devido ao terreno íngreme e a áreas de precipício. Os bombeiros utilizam técnicas de corda e equipamentos de segurança para chegar aos destroços.
A perícia da Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) devem atuar na investigação das causas da queda e na remoção dos corpos.
Com informações do g1 Rio e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.