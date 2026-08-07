Com a possibilidade de o ciclone extratropical que atinge a região Sul do país virar um ciclone-bomba, a Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou um gabinete de crise para monitorar seus efeitos e deixou toda sua equipe de prontidão a partir desta sexta-feira (7).

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A previsão é de que haja fortes rajadas de vento em todo o estado, principalmente, na faixa litorânea e no leste, onde fica a Grande São Paulo.