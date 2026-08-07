Ventania deve atingir capital e litoral paulista nesta sexta (7)
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Com a possibilidade de o ciclone extratropical que atinge a região Sul do país virar um ciclone-bomba, a Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou um gabinete de crise para monitorar seus efeitos e deixou toda sua equipe de prontidão a partir desta sexta-feira (7).
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A previsão é de que haja fortes rajadas de vento em todo o estado, principalmente, na faixa litorânea e no leste, onde fica a Grande São Paulo.
Nessa quinta (6), alguns municípios do centro e oeste já receberam alertas pelo celular indicando o clima extremo. Para esta sexta, a expectativa é que novos alertas sejam enviados conforme o mau tempo for se instalando pelo estado.
RMSP
Nesta sexta-feira (7), a capital paulista tem previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes entre o fim da tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 18°C e a máxima deve chegar aos 27°C.
Na madrugada e na manhã de sábado (8) ainda serão observadas pancadas de chuva, mas que diminuem a partir da tarde. Os termômetros das estações meteorológicas do CGE devem registrar mínima de 16°C, enquanto a máxima pode atingir os 27°C no decorrer da tarde.
O domingo (9) ainda deve ter muita nebulosidade durante o dia, mas sem previsão de chuva. Devido à precipitação e ao vendaval nos dias anteriores, a temperatura deve baixar um pouco, com mínima de 15°C e máxima na casa dos 24°C.
LITORAL
Na sexta-feira, a instabilidade aumenta. O céu permanece encoberto e a previsão é de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do dia, principalmente, no litoral sul. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C. As rajadas de vento podem atingir 80 km/h, com possibilidade de superar esse valor em pontos isolados, atingindo até 110 km/h, segundo a Climatempo.
Como forma de prevenção, as prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte paulista, anunciaram a suspensão das aulas da rede municipal na tarde desta quinta e durante toda a sexta. Elas também pediram para as pessoas evitarem entrar no mar ou andar de barco, uma vez que a previsão é de ondas de até 3 metros.
No sábado, o tempo continua instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e ventos persistentes. Os termômetros variam entre 19°C e 24°C, aumentando a sensação de frio, principalmente durante a noite e nas áreas próximas ao mar. As rajadas podem chegar a 70 km/h.
No domingo, a tendência é de melhora gradual. O sol volta a aparecer entre nuvens, a chuva perde força e os ventos diminuem de intensidade. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C.
INTERIOR
Segundo a Climatempo, nesta sexta há condições para chuva no oeste, sudoeste e sul desde a madrugada e pela manhã. As instabilidades diminuem temporariamente, mas voltam a se intensificar entre a tarde e a noite no centro-sul, leste e nordeste paulista. Há previsão de chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais no sudoeste e sul.
As rajadas de vento podem variar de 70 a 90 km/h em áreas do norte, nordeste, sul e leste, podendo superar os 90 km/h no sul, litoral e leste paulista.
Para o sábado, com o recuo da frente fria em direção ao Paraná, há previsão de chuvas principalmente entre as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro. Segundo a Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, as demais áreas deverão ter predomínio de sol a céu parcialmente nublado, e temperaturas elevadas. Novos episódios de vendavais podem ocorrer.
Para o domingo, a expectativa é de sol pela manhã e aumento de nebulosidade à tarde, que poderá culminar em pancadas de chuva e eventuais temporais à tarde. Ainda são esperados períodos com fortes rajadas de ventos à tarde. As temperaturas ficam entre 20°C e 32°C.