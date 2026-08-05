Uma moradora de Japeri, na Baixada Fluminense, morreu nesta semana depois de ser espancada pelo companheiro dentro de casa. O crime é investigado pela polícia como feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso, a agressão teve origem numa tentativa de nova violência sexual contra a filha da vítima, enteada do agressor.

A vítima de 41 anos foi agredida com socos, chutes e golpes de cabo de foice e de marreta no dia 29 de julho -ela tinha uma medida protetiva vigente em decorrência de uma agressão anterior.