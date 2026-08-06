07 de agosto de 2026
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Delegado revela dedo decepado e novos detalhes da morte de Chorão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@chorao/Instagram

Treze anos após a morte de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., o delegado Luiz Augusto Romani revelou novos detalhes sobre o caso em entrevista ao canal Snider Cast, no YouTube.

Segundo o policial, um dos primeiros a entrar no apartamento do cantor, em São Paulo, a cena encontrada indicava um possível surto antes da morte por overdose, causa apontada pela investigação na época.

Romani afirmou que Chorão apresentava ferimentos e havia aberto um buraco na parede após desferir um chute. De acordo com o delegado, o cantor também machucou gravemente um dedo ao puxar o aparelho de ar-condicionado.

O corpo foi encontrado na cozinha do apartamento por seguranças, que avisaram a polícia. O Samu confirmou a morte por overdose no local.

Com informações do Metrópoles.

 

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