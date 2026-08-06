Treze anos após a morte de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., o delegado Luiz Augusto Romani revelou novos detalhes sobre o caso em entrevista ao canal Snider Cast, no YouTube.

Segundo o policial, um dos primeiros a entrar no apartamento do cantor, em São Paulo, a cena encontrada indicava um possível surto antes da morte por overdose, causa apontada pela investigação na época.

Romani afirmou que Chorão apresentava ferimentos e havia aberto um buraco na parede após desferir um chute. De acordo com o delegado, o cantor também machucou gravemente um dedo ao puxar o aparelho de ar-condicionado.