A ex-ministra do Planejamento e Orçamento e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), afirmou que nunca imaginou ocupar cargos eletivos e atribuiu sua trajetória política ao combate às desigualdades sociais e à defesa da democracia. Tebet também denfendeu uma mudança de prioridades pelos parlamentares. "Ninguém governa o Brasil com esse Congresso."

Durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Rede Sampi, no podcast Arena GCN (assista na íntegra acima), na segunda-feira, 3, Tebet relembrou a passagem pela Prefeitura de Três Lagoas (MS), pelo Senado e pela disputa presidencial em 2022; defendeu o agronegócio sustentável, criticou a polarização política e o orçamento secreto, comentou a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apresentou as prioridades que pretende levar ao Senado caso confirme a candidatura por São Paulo.

'Nunca imaginei ter mandato'