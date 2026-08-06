Uma demonstração de hospitalidade numa festa de aniversário em Santos, no litoral de São Paulo, surpreendeu uma família russa que vive no Brasil há menos de um ano. O episódio viralizou nas redes sociais e já soma quase 6 milhões de visualizações.
Durante passeio pela orla, a família parou para ouvir música ao vivo e descobriu que se tratava de uma festa de aniversário. Mesmo sem conhecer os visitantes, os anfitriões convidaram a família para participar da comemoração, oferecendo salgados, refrigerante, brigadeiros e até um pedaço de bolo para levar para casa.
A reação foi registrada em vídeo pela mãe, Elmira Latypova, que inicialmente pretendia apenas compartilhar o momento com o marido. Nas imagens, a filha Safina, de oito anos, demonstra surpresa com a recepção e afirma que esse tipo de atitude seria incomum em seu país.
Segundo Elmira, a família se mudou para Santos no início deste ano e ainda estranha alguns costumes brasileiros. Ela contou que também se surpreendeu com o convite para continuar na festa e participar do parabéns.
O vídeo ganhou grande repercussão na internet e fez com que a família passasse a ser reconhecida nas ruas, além de receber propostas de parcerias nas redes sociais.
Com informações do g1.