Uma demonstração de hospitalidade numa festa de aniversário em Santos, no litoral de São Paulo, surpreendeu uma família russa que vive no Brasil há menos de um ano. O episódio viralizou nas redes sociais e já soma quase 6 milhões de visualizações.

Durante passeio pela orla, a família parou para ouvir música ao vivo e descobriu que se tratava de uma festa de aniversário. Mesmo sem conhecer os visitantes, os anfitriões convidaram a família para participar da comemoração, oferecendo salgados, refrigerante, brigadeiros e até um pedaço de bolo para levar para casa.

A reação foi registrada em vídeo pela mãe, Elmira Latypova, que inicialmente pretendia apenas compartilhar o momento com o marido. Nas imagens, a filha Safina, de oito anos, demonstra surpresa com a recepção e afirma que esse tipo de atitude seria incomum em seu país.