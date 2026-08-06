07 de agosto de 2026
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'SURPREENDENTE'

Família russa descobre 'jeitinho brasileiro' e viraliza; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/@elli.latypova/Instagram
Mesmo sem conhecer os visitantes, os anfitriões convidaram a família para participar da comemoração, oferecendo quitutes.
Mesmo sem conhecer os visitantes, os anfitriões convidaram a família para participar da comemoração, oferecendo quitutes.

Uma demonstração de hospitalidade numa festa de aniversário em Santos, no litoral de São Paulo, surpreendeu uma família russa que vive no Brasil há menos de um ano. O episódio viralizou nas redes sociais e já soma quase 6 milhões de visualizações.

Durante passeio pela orla, a família parou para ouvir música ao vivo e descobriu que se tratava de uma festa de aniversário. Mesmo sem conhecer os visitantes, os anfitriões convidaram a família para participar da comemoração, oferecendo salgados, refrigerante, brigadeiros e até um pedaço de bolo para levar para casa.

A reação foi registrada em vídeo pela mãe, Elmira Latypova, que inicialmente pretendia apenas compartilhar o momento com o marido. Nas imagens, a filha Safina, de oito anos, demonstra surpresa com a recepção e afirma que esse tipo de atitude seria incomum em seu país.

Segundo Elmira, a família se mudou para Santos no início deste ano e ainda estranha alguns costumes brasileiros. Ela contou que também se surpreendeu com o convite para continuar na festa e participar do parabéns.

O vídeo ganhou grande repercussão na internet e fez com que a família passasse a ser reconhecida nas ruas, além de receber propostas de parcerias nas redes sociais.

Com informações do g1.

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