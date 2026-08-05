O influenciador mexicano César Gastélum foi morto a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok, na noite de terça-feira (4), em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México.
Segundo informações da polícia, Gastélum gravava um vídeo ao lado de dois amigos em frente a uma lanchonete quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um dos suspeitos disparou contra o influenciador à queima-roupa e fugiu com o comparsa.
Conhecido por publicar vídeos de humor, César Gastélum reunia mais de 500 mil seguidores no TikTok. No momento do crime, ele e os amigos usavam jaquetas e mochilas laranjas semelhantes às de entregadores. A aparência levou policiais a acreditar inicialmente que a vítima trabalhava com entregas, até que sua identidade foi confirmada.
A área foi isolada para perícia. As autoridades analisam cápsulas de munição e imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso, e não há informação sobre possíveis ameaças que o influenciador possa ter recebido.
Nas redes sociais, Gastélum também compartilhava fotos de viagens, festas e carros de luxo. Em uma das publicações, apareceu no túmulo do influenciador Leobardo Aispuro, conhecido como "El Gordo Peruci", assassinado em dezembro de 2024 em um caso que, segundo a polícia, pode ter ligação com a disputa entre facções do cartel de Sinaloa.
A violência em Sinaloa, cuja capital é Culiacán, aumentou desde setembro de 2024, após o rompimento entre as facções Los Chapitos e La Mayiza.
Com informações da BBC.