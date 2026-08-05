O influenciador mexicano César Gastélum foi morto a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok, na noite de terça-feira (4), em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México.

Segundo informações da polícia, Gastélum gravava um vídeo ao lado de dois amigos em frente a uma lanchonete quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um dos suspeitos disparou contra o influenciador à queima-roupa e fugiu com o comparsa.

Conhecido por publicar vídeos de humor, César Gastélum reunia mais de 500 mil seguidores no TikTok. No momento do crime, ele e os amigos usavam jaquetas e mochilas laranjas semelhantes às de entregadores. A aparência levou policiais a acreditar inicialmente que a vítima trabalhava com entregas, até que sua identidade foi confirmada.