07 de agosto de 2026
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FAROFA DA GKAY

Tirullipa é condenado por ato invasivo em 'suruba'; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/X
Segundo a sentença, durante a brincadeira inspirada na 'Banheira do Gugu', Tirullipa puxou o laço do biquíni de uma participante e tocou os seios de outra sem consentimento.
Segundo a sentença, durante a brincadeira inspirada na 'Banheira do Gugu', Tirullipa puxou o laço do biquíni de uma participante e tocou os seios de outra sem consentimento.

O humorista Tirullipa foi condenado pela Justiça do Ceará a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais a duas paraibanas após atos invasivos durante a Farofa da Gkay, realizada em dezembro de 2022. Cada uma receberá R$ 15 mil. Ainda cabe recurso.

Segundo a sentença, durante a brincadeira inspirada na "Banheira do Gugu", Tirullipa puxou o laço do biquíni de uma participante e tocou os seios de outra sem consentimento. Vídeos do episódio foram anexados ao processo e analisados pela Justiça.

A juíza entendeu que o humorista ultrapassou os limites da recreação ao expor uma participante e tocar partes íntimas de outra. A decisão também destaca que a divulgação das imagens nas redes sociais ampliou o constrangimento das mulheres, que passaram a ser alvo de comentários e chacotas.

Além da indenização, Tirullipa foi condenado ao pagamento das custas processuais.

A sentença cita ainda um vídeo em que o humorista reconhece que "passou do ponto" e admite ter se excedido durante a brincadeira.

O caso julgado envolve duas mulheres paraibanas e não a atriz e influenciadora Nicole Louise, embora o episódio tenha acontecido mesma edição da Farofa da Gkay, em Fortaleza. Na ocasião, Tirullipa também puxou o biquíni de Nicole, caso que ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Até a publicação da decisão, a defesa de Tirullipa não havia se manifestado. Os advogados das autoras da ação afirmaram que receberam a sentença com serenidade e disseram confiar nas provas apresentadas ao longo do processo.

Com informações do g1.

— CHOQUEI (@choquei) August 5, 2026

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