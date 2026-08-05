O humorista Tirullipa foi condenado pela Justiça do Ceará a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais a duas paraibanas após atos invasivos durante a Farofa da Gkay, realizada em dezembro de 2022. Cada uma receberá R$ 15 mil. Ainda cabe recurso.

Segundo a sentença, durante a brincadeira inspirada na "Banheira do Gugu", Tirullipa puxou o laço do biquíni de uma participante e tocou os seios de outra sem consentimento. Vídeos do episódio foram anexados ao processo e analisados pela Justiça.

A juíza entendeu que o humorista ultrapassou os limites da recreação ao expor uma participante e tocar partes íntimas de outra. A decisão também destaca que a divulgação das imagens nas redes sociais ampliou o constrangimento das mulheres, que passaram a ser alvo de comentários e chacotas.