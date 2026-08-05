A análise da Polícia Federal sobre a queda do avião da Voepass, que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), em 2024, aponta que a aeronave apresentava falhas recorrentes no sistema de degelo antes do acidente. Diálogos gravados na cabine mostram que a tripulação conhecia o problema e enfrentava alertas semelhantes em voos anteriores.

Leia mais: Áudio apresenta pedido para omitir pane em avião da Voepass

Segundo o laudo, no voo que antecedeu o acidente, o comandante comentou o acúmulo de gelo na aeronave e, após o pouso, afirmou: "Chegamos vivos". Já no voo que terminou em tragédia, o sistema voltou a emitir o alerta de falha logo após a decolagem.