Robson Conceição perde para americano e fica sem o 2º mundial
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O brasileiro Robson Conceição, 37, perdeu o título mundial de boxe para o americano Raymond Muratalla, 29, em confronto realizado na noite deste sábado (1º), pela categoria peso-leve da IBF (Federação Internacional de Boxe), em Las Vegas.
Robson começou melhor no primeiro round, mas Muratalla equilibrou a disputa. No segundo, o norte-americano dominou a iniciativa da luta desde o começo e Robson respondeu com uma sequência de golpes. No terceiro, quarto e quinto, Muratalla acertou diversos golpes e foi melhor. Houve um equilíbrio no sexto, mas por decisão unânime dos juízes o americano foi declarado vencedor.
Antes da disputa contra Muratalla, Conceição tinha em sua carreira 21 vitórias (10 delas por nocaute), 3 derrotas e 1 empate.
Em 2016, o brasileiro conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, pela categoria peso ligeiro (até 60 kg), contra o francês Sofiane Oumiha - uma medalha de ouro então inédita para o boxe brasileiro.
No profissional, em julho de 2024, obteve o cinturão super-pena (até 59 kg) contra o americano O'Shaquie Foster, após três tentativas, pelo WBC (Conselho Mundial de Boxe).
Em 2023, havia perdido a oportunidade de ficar com o título contra o mexicano Emanuel Navarret. Também fora derrotado, em 2021, em luta polêmica contra o mexicano Oscar Valdez, e em 2022, contra o americano Shakur Stevenson.
Na revanche contra Foster, em novembro de 2024, o americano levou a melhor e retomou seu título mundial.
Muratalla defendia seu cinturão. Antes da disputa contra Conceição, tinha 24 vitórias (17 delas por nocaute) e nenhuma derrota.