O brasileiro Robson Conceição, 37, perdeu o título mundial de boxe para o americano Raymond Muratalla, 29, em confronto realizado na noite deste sábado (1º), pela categoria peso-leve da IBF (Federação Internacional de Boxe), em Las Vegas.

Robson começou melhor no primeiro round, mas Muratalla equilibrou a disputa. No segundo, o norte-americano dominou a iniciativa da luta desde o começo e Robson respondeu com uma sequência de golpes. No terceiro, quarto e quinto, Muratalla acertou diversos golpes e foi melhor. Houve um equilíbrio no sexto, mas por decisão unânime dos juízes o americano foi declarado vencedor.

Antes da disputa contra Muratalla, Conceição tinha em sua carreira 21 vitórias (10 delas por nocaute), 3 derrotas e 1 empate.