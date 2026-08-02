A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi oficializada pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal em convenção neste domingo (2).

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) já havia anunciado neste sábado (1º), em Brasília, que faria dobradinha com a ex-primeira-dama.

Michelle está prevista para comparecer ao evento neste domingo (2), mas ainda não chegou. Pela manhã, postou imagem quando seguia no hospital, após ter feito exames.