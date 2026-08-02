PL oficializa Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado pelo DF
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi oficializada pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal em convenção neste domingo (2).
A deputada federal e pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) já havia anunciado neste sábado (1º), em Brasília, que faria dobradinha com a ex-primeira-dama.
Michelle está prevista para comparecer ao evento neste domingo (2), mas ainda não chegou. Pela manhã, postou imagem quando seguia no hospital, após ter feito exames.
Kicis também informou que Michelle não pôde comparecer ao evento no sábado porque estava no hospital passando por uma ressonância. O anúncio foi feito pela aliada no lançamento de sua pré-candidatura no Distrito Federal.
"A ressonância estava prevista para as 15h e até agora não tinha acontecido, portanto, ela não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ela me incumbiu de dar a vocês essa grande notícia. Michelle Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal", disse Kicis.
"Acabou a dúvida, acabou o mistério. Nós caminharemos juntas, Michelle Bolsonaro, Bia Kicis e Celina Leão. A maior chapa que esse Distrito Federal já viu, a maior, a melhor, feita por mulheres aguerridas", continuou.
Na ocasião, Kicis afirmou que Michelle passou o dia inteiro aguardando uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que autorizasse sua substituição pela irmã, Geovanna Kathleen Ferreira Lima, durante o exame.
O pedido tinha como objetivo permitir que a irmã permanecesse com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casa enquanto Michelle estivesse no hospital.
Neste sábado (1º), o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Geovanna permanecesse na residência até o retorno da ex-primeira-dama.