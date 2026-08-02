O Flamengo divulgou uma nota oficial neste sábado (1º) questionando as polêmicas de arbitragem no futebol brasileiro. No texto, o clube carioca citou estatísticas para sugerir um favorecimento ao Palmeiras nas edições mais recentes do Brasileirão e pediu que os juízes adotem critérios mais claros na condução dos jogos.

A nota publicada pelo Flamengo sugere que o Palmeiras "vem sendo reiteradamente beneficiado por decisões de arbitragem". De acordo com o clube, essa percepção se consolidou na opinião pública e "não nasce apenas da rivalidade esportiva", encontrando respaldo em números.

O Rubro-Negro cita estatísticas levantadas pelo ge para confirmar sua teoria. Uma delas aponta que, desde o Campeonato Brasileiro de 2020, o Palmeiras acumula o maior número de decisões de arbitragem alteradas a seu favor (65) e o menor número de decisões contrárias (47) entre os principais clubes do país. Sendo assim, o Alviverde teria um saldo positivo de 18 lances com intervenção do VAR, até o início da atual edição da competição.