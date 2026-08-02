O avanço de investigações sobre o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, aprofundou a tensão entre a Polícia Federal e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça. A relação entre os investigadores e o responsável pelos inquéritos na corte chegou ao ponto mais agudo de desconfiança.

Nas últimas semanas, Mendonça fez cobranças à PF por entender que as investigações andavam em ritmo mais lento do que deveriam, enquanto a cúpula da polícia propôs uma ação para desfazer medidas de controle impostas pelo ministro.

O embate transbordou e alcançou outros órgãos do governo, principalmente depois que o filho do presidente Lula (PT) entrou na mira. Entre esses integrantes da gestão petista, há uma preocupação de que a disputa possa contaminar as investigações, tirando o foco do trabalho dos agentes e criando o risco de que o caso saia do controle.