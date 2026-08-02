A juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, revogou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, no processo em que ele é acusado de jogar pedras em policiais.

A revogação ocorreu após ela desclassificar a acusação original de crime doloso contra a vida para lesão corporal leve.

Oruam foi denunciado por arremessar pedras pesadas e volumosas contra o delegado Moysés Santana Gomes e o oficial Alexandre Alvez Ferraz, da Polícia Civil do Rio, em julho de 2025.