O governo de Pernambuco quer que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) reorganize os voos para Fernando de Noronha de acordo com o limite máximo de turistas que já foi estabelecido para a ilha.

O governo estadual quer que a administração do arquipélago e a agência reguladora refaçam e a distribuição de horários de pouso e de decolagem das companhias aéreas, os chamados "slots".

O objetivo é garantir que a oferta de voos não ultrapasse o teto de 11 mil visitantes por mês, número que foi acordado entre a União e o estado e homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A restrição mensal foi criada para garantir a sustentabilidade ambiental, hídrica e sanitária da ilha. Esse limite, porém, deixou de ser respeitado, conforme admitiu o próprio governo de Pernambuco em comunicado feito à Anac.