O presidente Lula (PT) se lançou oficialmente como candidato à reeleição neste domingo (2) e deu recados políticos sobre seu programa de governo e a relação com o Congresso Nacional.

O petista disse que não quer ser lembrado apenas pelo Bolsa Família e prometeu, em um possível novo mandato, disputar com o Legislativo o dinheiro das emendas parlamentares.

Lula tem 80 anos e disputará sua sétima eleição presidencial. Em seu discurso de uma hora e dez minutos durante a convenção do PT no Expo Center Norte, em São Paulo, também falou sobre soberania nacional, direitos das mulheres, investimento em defesa e outros temas que devem aparecer em sua campanha.