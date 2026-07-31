A mãe da biomédica Heloísa Rodrigues de Lima, 28, foi intimada pela Polícia Civil de São Paulo nesta semana e prestou depoimento no inquérito que apura as suspeitas de estupro de vulnerável e perseguição denunciadas pela filha.

O caso de Heloísa ganhou repercussão no último domingo (26) após uma reportagem do Fantástico, da TV Globo. Ela trava uma batalha judicial para remover o nome da mãe do registro civil diante da violência recorrente que diz ter sofrido durante a infância.

À reportagem a mãe, Patrícia Alves Duque, negou os crimes e disse que reúne provas para contestar as acusações. "Já fui intimada. A polícia já me ouviu. Contei tudo para a delegada e neguei tudo porque é tudo mentira", afirmou.