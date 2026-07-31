Segundo especialistas ouvidos pelo g1, veículos antigos ou sem calibração específica para concentrações maiores de etanol podem apresentar aumento no consumo, corrosão e desgaste de componentes do sistema de combustível.

A gasolina comercializada no Brasil passa a ter 32% de etanol anidro a partir deste sábado (1º). A mistura anterior tinha 30%. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em 14 de julho e tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O risco envolve peças como tanque, bomba, mangueiras, bicos injetores, vedações e componentes metálicos. Entre os sinais de possíveis problemas estão dificuldade para dar partida, marcha lenta instável, aumento do consumo, perda de desempenho, falhas na aceleração, cheiro de combustível e luz da injeção acesa.

Para carros antigos ou importados que não são flex, especialistas recomendam verificar a compatibilidade do sistema de combustível durante as revisões. Aditivos podem auxiliar em situações específicas, mas não tornam um veículo incompatível adequado para uma concentração maior de etanol.

A substituição das velas também não elimina os efeitos da nova mistura. Modelos de platina ou irídio podem aumentar a durabilidade da ignição quando são homologados para o motor, mas a troca deve respeitar as especificações do fabricante.