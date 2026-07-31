Cerca de 60 mil migrantes atravessaram a fronteira de Marrocos para Ceuta, território espanhol no norte da África, nas últimas 24 horas, segundo o presidente da cidade, Juan Jesús Vivas. Pelo menos 34 pessoas morreram durante a travessia.

O Ministério do Interior da Espanha apresentou uma estimativa menor e informou que 50 mil pessoas entraram no território desde as primeiras horas de quinta-feira (30). Mais de 25 mil retornaram voluntariamente para Marrocos até as 13h (hora local) de sexta-feira (31), segundo as autoridades.

A chegada em massa ocorreu após uma decisão da Suprema Corte espanhola determinar que migrantes interceptados no mar durante tentativas de alcançar Ceuta ou Melilla não podem ser devolvidos sumariamente a Marrocos.