Terremoto de 5,6 atinge Peru perto da fronteira com Brasil; VÍDEO
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Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o Peru na noite desta sexta-feira (31) e teve reflexos em cidades do Acre.
O abalo sísmico ocorreu a 154 quilômetros de profundidade na região de Pucallpa, no leste do Peru. O tremor foi registrado por volta das 22h e assustou moradores locais, que o relataram em redes sociais.
O terremoto aconteceu na reserva nacional San Fernando, perto da fronteira com o Brasil. Moradores das cidades acreanas de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo sentiram os reflexos do tremor, que ocorreu a cerca de 60 quilômetros do território brasileiro.
O USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) apontou baixo risco de estragos graves ou mortes. A agência norte-americana, que monitora a atividade sísmica global, avalia que a profundidade do tremor ajuda a reduzir os impactos na superfície.
As autoridades peruanas ainda não divulgaram um balanço sobre eventuais estragos ou feridos. O Indeci (Instituto Nacional de Defesa Civil) do Peru informou que segue acompanhando a situação na região de fronteira.
POR QUE O BRASIL RARAMENTE TEM TERREMOTOS FORTES
A localização geográfica do Brasil protege o país de grandes desastres provocados por abalos sísmicos. O território brasileiro está situado no centro da placa tectônica sul-americana, uma área geologicamente estável e distante das bordas das placas.
Tremores sentidos no país costumam ser reflexos de terremotos que ocorrem em nações vizinhas. Embora o Brasil registre pequenos sismos de baixa intensidade, os abalos mais fortes percebidos pela população geralmente têm epicentro na Cordilheira dos Andes.
Sismo de 5.7 en Pucallpa, Ucayali #Temblor pic.twitter.com/53GuFv2Fo9