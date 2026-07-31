Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o Peru na noite desta sexta-feira (31) e teve reflexos em cidades do Acre.

O abalo sísmico ocorreu a 154 quilômetros de profundidade na região de Pucallpa, no leste do Peru. O tremor foi registrado por volta das 22h e assustou moradores locais, que o relataram em redes sociais.

O terremoto aconteceu na reserva nacional San Fernando, perto da fronteira com o Brasil. Moradores das cidades acreanas de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo sentiram os reflexos do tremor, que ocorreu a cerca de 60 quilômetros do território brasileiro.