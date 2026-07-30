Com 141 registros, os casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo chegaram ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2018. Na comparação com o mesmo período de 2025, a alta foi de 10%, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela Secretaria da Segurança Pública.

As notificações levam em consideração o número de casos e não o número de vítimas, que pode ser maior caso haja mais de um óbito em uma mesma ocorrência —este dado de vítimas não foi divulgado. No geral, os homicídios dolosos de homens e mulheres apresentaram queda.

O aumento de feminicídios em 2026 foi puxado pelo interior do estado, que registrou 96 boletins de ocorrência de janeiro a junho, contra 70 no ano anterior.