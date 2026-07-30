Velejadores fazem força-tarefa para salvar barcos em vendaval
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Velejadores que participam da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no litoral norte paulista, fizeram uma força-tarefa para salvar barcos que estavam ancorados no Yatch Club da cidade durante o vendaval da última quarta-feira (29).
Ventos de até 125 km/h provocaram três mortes no estado de São Paulo, e uma delas é a de um pescador que estava em um barco no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Outras duas pessoas morreram no Rio de Janeiro.
Segundo o Yatch Club, organizador da competição que chega à sua 53ª edição, equipes da instituição trabalharam durante toda a noite e a madrugada na recuperação da estrutura da marina, reparos emergenciais no píer, que chegou a se soltar, e assistência às embarcações afetadas pelas condições extremas do tempo.
Três barcos chegaram a ficar à deriva. Foram realizadas tentativas de resgate, mas a intensidade do vento, o estado do mar e as condições encontradas impediram a operação em alguns casos.
Vídeos publicados em redes sociais mostram os próprios velejadores ajudando uns aos outros a amarrar barcos no píer que se soltou e chegou a ficar em duas partes —pessoas tiveram de pular de um lado para o outro.
"Além do trabalho de recuperação da infraestrutura, o YCI tem prestado apoio aos sócios, às tripulações e aos proprietários das embarcações abrigadas na marina", diz o Yatch Club em nota.
As regatas de quarta-feira foram suspensas por causa de rajadas de vento de aproximadamente 40 nós (75 km/h) na região.
Segundo o Yatch Club, equipes da instituição atuaram intensamente durante a tempestade no atendimento emergencial, com reforço na segurança das embarcações e na prestação de socorro.
"Desde então, o foco passou a ser o restabelecimento da estrutura operacional da marina e dos serviços de apoio aos velejadores que participam da Semana Internacional de Vela", diz.
A programação esportiva foi retomada nesta quinta-feira (30). Todas as classes voltaram a competir com regatas disputadas no canal de São Sebastião.
Barcos em outros pontos da região de Ilhabela, que estavam ancorados, também acabaram atingidos e se soltaram.
Os fortes ventos ainda provocaram danos em parte da estrutura montada para o evento no centro histórico da cidade.
Com cerca de 130 veleiros de três países —Brasil, Argentina e Uruguai—, a semana de vela é considerada um dos principais eventos turísticos da ilha. Segundo estimativa da prefeitura, a ocupação hoteleira deve atingir 80% desde o último fim de semana. Cerca de 55 mil pessoas são esperadas até domingo.