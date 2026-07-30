Velejadores que participam da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no litoral norte paulista, fizeram uma força-tarefa para salvar barcos que estavam ancorados no Yatch Club da cidade durante o vendaval da última quarta-feira (29).

Ventos de até 125 km/h provocaram três mortes no estado de São Paulo, e uma delas é a de um pescador que estava em um barco no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Outras duas pessoas morreram no Rio de Janeiro.

Segundo o Yatch Club, organizador da competição que chega à sua 53ª edição, equipes da instituição trabalharam durante toda a noite e a madrugada na recuperação da estrutura da marina, reparos emergenciais no píer, que chegou a se soltar, e assistência às embarcações afetadas pelas condições extremas do tempo.