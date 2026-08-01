Receber uma ligação falsa, clicar em um link fraudulento ou acreditar em uma mensagem aparentemente legítima infelizmente faz parte da realidade de milhares de brasileiros. Em muitos desses casos, a primeira resposta do banco costuma ser a mesma: a culpa foi exclusivamente do cliente. Mas uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a responsabilidade do banco também deve ser analisada.

O que decidiu o STJ?

No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nº 2.221.112/SC, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que, mesmo quando a fraude bancária decorre de técnicas de engenharia social, como o phishing, a instituição financeira poderá ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor caso deixe de adotar, em tempo oportuno, medidas capazes de bloquear ou reduzir os prejuízos.