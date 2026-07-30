O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto que prevê a proibição de entrada e a expulsão de estrangeiros que promovam mensagens de ódio, discriminação ou violência contra o povo argentino, além de atos ofensivos aos símbolos nacionais.

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A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Presidência da Argentina, em meio à crise diplomática entre o país e o Brasil. Segundo o governo argentino, quem atacar a República Argentina ou seus cidadãos "não é bem-vindo" no país.