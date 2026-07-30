30 de julho de 2026
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'NÃO É BEM-VINDO'

Milei decreta expulsão de estrangeiro que atacar Argentina

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@javiermilei/Instagram
A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Presidência da Argentina, em meio à crise diplomática entre o país e o Brasil.
A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Presidência da Argentina, em meio à crise diplomática entre o país e o Brasil.

O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto que prevê a proibição de entrada e a expulsão de estrangeiros que promovam mensagens de ódio, discriminação ou violência contra o povo argentino, além de atos ofensivos aos símbolos nacionais.

Leia também: Governo convoca embaixador na Argentina após Milei atacar Moraes

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Presidência da Argentina, em meio à crise diplomática entre o país e o Brasil. Segundo o governo argentino, quem atacar a República Argentina ou seus cidadãos "não é bem-vindo" no país.

O Decreto 681/2026 afirma que houve aumento de manifestações de hostilidade contra os argentinos, sua cultura e identidade nacional. O texto também cita o princípio de que cada nação soberana tem o direito de definir as condições para a entrada de estrangeiros em seu território.

Por se tratar de um decreto de necessidade e urgência, a medida será encaminhada ao Congresso argentino, cuja comissão responsável terá até 10 dias úteis para analisar sua validade e emitir parecer.

A decisão é tomada após recentes trocas de declarações entre Milei e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que elevaram a tensão diplomática entre Brasil e Argentina.

Com informações do Metrópoles.

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