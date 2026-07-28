O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (28) a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos trabalhadores referentes ao resultado positivo obtido pelo fundo em 2025.
O valor corresponde a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões registrado no exercício. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras serão beneficiados pela distribuição.
Segundo a proposta aprovada pelo colegiado, o crédito será feito proporcionalmente ao saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025. As consultas serão liberadas no site da Caixa ou pelo aplicativo.
Os recursos serão creditados nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto, conforme prevê a legislação.
Terão direito ao recebimento os trabalhadores que tinham saldo positivo em contas do fundo em 31 de dezembro de 2025, incluindo contas ativas e inativas.
Para calcular o valor a ser creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo corrente na conta de FGTS em 31/12/2025 pelo índice de 0,01868341.