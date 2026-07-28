Um temporal com granizo e ventos acima de 85 km/h provocou destruição em diferentes regiões do Rio Grande do Sul entre a tarde e a noite de segunda-feira (27). Mais de mil imóveis sofreram danos nos municípios de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório.

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Em Santo Antônio das Missões, no Noroeste do estado, o vendaval durou menos de cinco minutos, mas causou estragos em cerca de 500 casas, segundo a Defesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros distribuíram lonas para os moradores afetados.