28 de julho de 2026
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DESTRUIÇÃO

Granizo e vendaval destelham mais de mil casas no RS; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
Mais de mil imóveis sofreram danos nos municípios de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório.
Mais de mil imóveis sofreram danos nos municípios de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório.

Um temporal com granizo e ventos acima de 85 km/h provocou destruição em diferentes regiões do Rio Grande do Sul entre a tarde e a noite de segunda-feira (27). Mais de mil imóveis sofreram danos nos municípios de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório.

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Em Santo Antônio das Missões, no Noroeste do estado, o vendaval durou menos de cinco minutos, mas causou estragos em cerca de 500 casas, segundo a Defesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros distribuíram lonas para os moradores afetados.

Em Ernestina, no Norte gaúcho, 350 residências foram atingidas pela chuva de granizo, o equivalente a 70% dos imóveis da cidade, entre área urbana e interior. Uma pessoa ficou desalojada e não houve registro de feridos.

Osório, no Litoral Norte, também registrou danos. Cerca de 200 casas foram destelhadas, 40 postes de energia e 12 árvores caíram. Parte da estrutura de uma concessionária desabou sobre veículos estacionados. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido para 1.280 clientes.

De acordo com a Climatempo, as rajadas mais intensas passaram de 85 km/h em algumas cidades. O maior registro foi em Ibirubá, com ventos de 87,8 km/h.

Um morador de Osório ficou ferido após cair enquanto tentava consertar o telhado de uma casa. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado. Sete pessoas precisaram ser encaminhadas para abrigo no município.

Segundo a CEEE Equatorial, há mais de 50 mil clientes sem energia elétrica. Na área da RGE, outra distribuidora de energia elétrica, há cerca de mil pontos desabastecidos.

Defesa Civil, bombeiros e equipes da concessionária de energia atuam nas áreas afetadas.

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