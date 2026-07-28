Um temporal com granizo e ventos acima de 85 km/h provocou destruição em diferentes regiões do Rio Grande do Sul entre a tarde e a noite de segunda-feira (27). Mais de mil imóveis sofreram danos nos municípios de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório.
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Em Santo Antônio das Missões, no Noroeste do estado, o vendaval durou menos de cinco minutos, mas causou estragos em cerca de 500 casas, segundo a Defesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros distribuíram lonas para os moradores afetados.
Em Ernestina, no Norte gaúcho, 350 residências foram atingidas pela chuva de granizo, o equivalente a 70% dos imóveis da cidade, entre área urbana e interior. Uma pessoa ficou desalojada e não houve registro de feridos.
Osório, no Litoral Norte, também registrou danos. Cerca de 200 casas foram destelhadas, 40 postes de energia e 12 árvores caíram. Parte da estrutura de uma concessionária desabou sobre veículos estacionados. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido para 1.280 clientes.
De acordo com a Climatempo, as rajadas mais intensas passaram de 85 km/h em algumas cidades. O maior registro foi em Ibirubá, com ventos de 87,8 km/h.
Um morador de Osório ficou ferido após cair enquanto tentava consertar o telhado de uma casa. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado. Sete pessoas precisaram ser encaminhadas para abrigo no município.
Segundo a CEEE Equatorial, há mais de 50 mil clientes sem energia elétrica. Na área da RGE, outra distribuidora de energia elétrica, há cerca de mil pontos desabastecidos.
Defesa Civil, bombeiros e equipes da concessionária de energia atuam nas áreas afetadas.
Temporal acompanhado de queda de granizo foi registrado na tarde desta segunda-feira, 27, em Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/0WeXnihfLM— Tumulto BR (@TumultoBR) July 27, 2026