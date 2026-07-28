A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira (24), aponta que o presidente Lula (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) entre o eleitorado feminino. Essa é uma das principais preocupações da pré-campanha à Presidência do filho de Jair Bolsonaro (PL), que também enfrentou dificuldades com as mulheres nas eleições em que disputou o cargo.

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Considerando um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio, 50% das mulheres dizem que votarão no primeiro e 40%, no segundo. Entre os homens, 45% preferem o petista e 46%, o presidenciável do PL. Somados os dois grupos, Lula tem 48% das intenções de voto e Flávio, 43%, enquanto outros 9% votam em branco e 1% diz não saber em quem votar.