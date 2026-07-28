Um poodle de dois anos foi resgatado vivo após passar 29 dias sob os escombros de um prédio que desabou durante os terremotos que atingiram o norte da Venezuela em junho. Bailey foi encontrado no último dia 23, em Catia La Mar, no estado de La Guaira.
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O animal pertence à família da menina Victoria, de 11 anos. A mãe da criança morreu no desabamento, e, segundo relatos da família, Bailey foi localizado próximo ao corpo da tutora.
Ao ser retirado dos escombros, o cachorro estava desorientado e não reconheceu a menina quando ela o chamou. Imagens do resgate mostram o momento em que o animal recebe água das mãos de um socorrista.
Bailey foi encaminhado para atendimento veterinário logo após o resgate e continua em recuperação. Nas redes sociais, Victoria tem compartilhado a evolução do cachorro e busca ajuda financeira para custear o tratamento.
Os terremotos registrados em 24 de junho deixaram mais de 5,3 mil mortos e 16,7 mil feridos na Venezuela, segundo o balanço oficial. Um relatório do Banco Mundial estima que os danos materiais provocados pela tragédia somam US$ 19,6 bilhões.
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