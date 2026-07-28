O animal pertence à família da menina Victoria, de 11 anos. A mãe da criança morreu no desabamento, e, segundo relatos da família, Bailey foi localizado próximo ao corpo da tutora.

Um poodle de dois anos foi resgatado vivo após passar 29 dias sob os escombros de um prédio que desabou durante os terremotos que atingiram o norte da Venezuela em junho. Bailey foi encontrado no último dia 23, em Catia La Mar, no estado de La Guaira.

Ao ser retirado dos escombros, o cachorro estava desorientado e não reconheceu a menina quando ela o chamou. Imagens do resgate mostram o momento em que o animal recebe água das mãos de um socorrista.

Bailey foi encaminhado para atendimento veterinário logo após o resgate e continua em recuperação. Nas redes sociais, Victoria tem compartilhado a evolução do cachorro e busca ajuda financeira para custear o tratamento.

Os terremotos registrados em 24 de junho deixaram mais de 5,3 mil mortos e 16,7 mil feridos na Venezuela, segundo o balanço oficial. Um relatório do Banco Mundial estima que os danos materiais provocados pela tragédia somam US$ 19,6 bilhões.