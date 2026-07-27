A Fifa abriu nesta segunda-feira (27) o registro de interesse para quem deseja atuar como voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Cerca de 6 mil pessoas serão selecionadas para trabalhar nas oito cidades-sede do torneio (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).

Os interessados já podem registrar interesse na plataforma da Fifa e serão avisados quando as inscrições forem abertas oficialmente, nas próximas semanas. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, brasileiras ou legalmente autorizadas a entrar no país durante a competição.

Não é exigida experiência prévia, mas é necessário ter conhecimento de português ou inglês. Outros idiomas serão considerados um diferencial.