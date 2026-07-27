Após analisar a repercussão da primeira rodada do Brasileirão com a presença do impedimento semiautomático, a CBF já decidiu fazer um ajuste: passar a exibir também o momento do passe na marcação das jogadas.

Por questões técnicas, ainda não dá para cravar quando será possível incrementar a visualização nas transmissões. Mas o comando da CBF e do setor de arbitragem já reconheceram nos bastidores, segundo a reportagem apurou, que essa mudança pode ser positiva e vão trabalhar nesse sentido.

O debate sobre o tema nasce dos gols anulados no fim de semana: o do Flamengo diante do São Paulo e do Bahia sobre o Corinthians. Ambos, com uma diferença muito ajustada (parte do pé na frente).