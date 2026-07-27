Parreira vai para a semi-intensiva e segue 'apresentando melhora'
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O ex-técnico Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27).
Ele estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 16 de junho, após diagnóstico de inflamação pulmonar.
Parreira "continua apresentando melhora clínica no seu quadro global", de acordo com o informe. Ele está no Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, no Rio de Janeiro.
O ex-treinador está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada. Ele permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.
O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente um tratamento contra um Linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.
Carlos Alberto Parreira esteve em sete Copas do Mundo como treinador e uma como preparador físico. Pela seleção brasileira, participou de quatro edições — como técnico nas campanhas de 1994 e 2006, como coordenador técnico em 2014, e como preparador físico em 1970.
Veja o boletim médico
"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva e continua apresentando melhora clínica no seu quadro global. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com sua função renal estabilizada.
Carlos Alberto Parreira está internado desde 16 de junho, na (UTI, com diagnóstico de inflamação pulmonar e permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital".