Parreira "continua apresentando melhora clínica no seu quadro global", de acordo com o informe. Ele está no Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, no Rio de Janeiro.

Ele estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 16 de junho, após diagnóstico de inflamação pulmonar.

O ex-treinador está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada. Ele permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente um tratamento contra um Linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

Carlos Alberto Parreira esteve em sete Copas do Mundo como treinador e uma como preparador físico. Pela seleção brasileira, participou de quatro edições — como técnico nas campanhas de 1994 e 2006, como coordenador técnico em 2014, e como preparador físico em 1970.

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